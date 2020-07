30.07.2020 - Baumkommission tagt

Über den absterbenden Baumbestand im Bereich Westpark und die anschließenden Neupflanzungen von klimageeigneten Baumarten berät die Baumkommission in ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch, 5. August 2020, um 16 Uhr. Das Gremium tagt zunächst vor Ort im Westpark, Treffpunkt ist der Parkplatt KGV Altstadt (Einfahrt von der Lövelinger Straße). Weitere Themen auf der Tagesordnung sind Baumpflanzungen in Neuss, ein Bewässerungskonzept für Bäume sowie die Fällung eines Baums am Hagebuttenweg. Nach einem zweiten Ortstermin am Hagebuttenweg ist die Fortsetzung der Sitzung im Besprechungsraum im Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima an der Bergheimer Straße (Botanischer Garten) vorgesehen.