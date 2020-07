30.07.2020 - Stadtführungen

Allen großen und kleinen Interessierten bietet sich im August reichlich Gelegenheit, die Neusser Stadtgeschichte und ihre Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Ein buntes Programm verbindet Geschichte und Gegenwart in vier spannenden Stadtführungen mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen.

Passend zum Abschluss der Sommerferien können Kinder zwischen acht und zehn Jahren mit einem gewandeten Stadtführer auf historische Spurensuche gehen. Gemeinsam mit begleitenden Erwachsene startet die Tour „Kaiser, Fürst und Bürgersleut´“ am Vormittag des 7. August 2020.

Die Neusser Stadtbefestigung mit Obertor und Blutturm steht am 8. August im Mittelpunkt der archäologisch-historischen Führung „Rund um die Neusser Stadtbefestigung“. Eine Stippvisite im Kehlturm ist hierin inbegriffen.

„Das römische Neuss“ spürt am 15. August historischen Spuren im Stadtteil Gnadental nach. Teil der Führung ist ein Besuch der Ausgrabungsstätte „Fossa Sanguinis“.

Ganz im Zeichen Neusser Frauen steht die Führung „Heilige, Hexen, Heldinnen“ am 21. August.

Alle Führungen werden in kleiner Gruppe stattfinden. Daher ist eine Anmeldung bei der Tourist Information Neuss zwingend erforderlich. Die persönlichen Kontaktdaten aller Teilnehmer werden erfasst und nach vier Wochen datenschutzkonform vernichtet. In allen Innenräumen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes unerlässlich.

Tickets für die Kinderstadtführung kosten 3,50 Euro, alle anderen Touren kosten 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder ab sieben Jahren.

Alternativ können Tickets auf www.eventim.de gekauft werden.

Alle Thementouren im Überblick:

Freitag, 7. August 2020, 11 Uhr Für Kinder: Kaiser, Fürst und Bürgersleut´

Samstag, 8. August 2020, 17 Uhr Rund um die Neusser Stadtbefestigung

Samstag, 15. August 2020, 11 Uhr Das römische Neuss

Freitag, 21. August 2020, 20 Uhr Heilige, Hexen, Heldinnen

Weitere Informationen und Anmeldung:

Tourist Information Neuss

Büchel 6, Rathausarkaden

41460 Neuss

Telefon 02131-4037795

E-Mail tourist-info@neuss-marketing.de

www.neuss-marketing.de