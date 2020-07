30.07.2020 - Zauberei im Kulturgarten

Auch die Stadtbibliothek Neuss beteiligt sich am Festival „Kulturgarten“ am Globe Theater und bringt am Mittwoch, 5. August 2020, eine zauberhafte Show auf die Bühne. Um 19.30 Uhr präsentiert der Magier und Moderator Marcel Wunder sein Programm „Trickbetrüger“ und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise in die Wirrungen des menschlichen Verstandes. In spannenden Experimenten führt Wunder die Besucherinnen und Besucher in vielfacher Hinsicht hinters Licht und bietet in seiner interaktiven und humorvollen Show eine frische Art der Zauberei.

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 15 Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühr. Tickets sind nur online über den Veranstaltungskalender der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek-neuss.de erhältlich.

Die Abstandsregeln werden gewahrt, die Mund-Nasen-Bedeckung kann abgenommen werden, sobald der Sitzplatz erreicht ist. Für das Catering sorgt wieder das Wunderbar-Team im Strandgut, das bislang als Wetthalle bekannt war.