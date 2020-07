30.07.2020 - Zwei Führungen am Sonntag

Am kommenden Sonntag, 2. August, lädt das Clemens Sels Museum Neuss um 11 Uhr dazu ein, „Das römische Neuss“ zu erkunden. Wie lebte es sich in Neuss vor 2000 Jahren mit seinen Legionären und ihrem Militärlager? Von der römischen Küche bis hin zur Taktik des römischen Heers und deren Nutzung von Schutz- und Angriffswaffen: Auf diesem Rundgang durch die römische Abteilung des Clemens Sels Museums Neuss gibt es viel Spannendes zu entdecken.

Und um 12.30 Uhr entdecken Besucherinnen und Besucher das „Neuss vor den Römern“. Auf diesem Rundgang begeben sich Interessierte auf die Fährte von altsteinzeitlichen Großwildjägern, und nacheiszeitlichen Wildbeutern, jungsteinzeitlichen Bauern, bronzezeitlichen Metallurgen und Kelten im Raum Neuss

Die beiden 60-minütigen öffentlichen Führungen kosten je drei Euro, der Eintritt ist – wie an jedem ersten Sonntag im Monat – frei.

Wichtig: Eine Anmeldung ist vorab telefonisch oder per E-Mail ist zwingend erforderlich.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich über die geltenden Verhaltens- und Hygieneregeln auf der Homepage des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de zu informieren.

Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.