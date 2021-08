30.08.2021 - „Erzähl‘ mir mehr…!“

Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz nimmt die Besucherinnen und Besucher am Donnerstag, 2. September 2021, um 13 Uhr im Rahmen einer Kurzführung mit durch die aktuelle Studioausstellung „Erzähl‘ mir mehr…! Zeugnisse jüdischen Lebens in Neuss“.

Anlässlich des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ widmet sich das Clemens Sels Museum Neuss noch bis zum 26. September 2021 der Begegnung mit dem jüdischen Leben in Neuss. Dabei werden in der Ausstellung Judaika aus der eigenen Sammlung wie beispielsweise ein Sederteller, ein Kidduschbecher oder ein Jad präsentiert und durch private Leihgaben wie einen Chanukkaleuchter ergänzt.

Für jedes der ausgestellten Objekte wurde eine Patenschaft vergeben. In einem kurzen Film, der in Kooperation mit der Produktionsfirma Draw-A-Change entstanden ist, erläutern die Patinnen und Paten welche Bedeutung der ausgewählte Gegenstand für sie in der Ausübung ihres Glaubens spielt.

Die Führung dauert rund 30 Minuten und kostet 3,50 Euro pro Person inklusive des Eintritts. Um vorherige Anmeldung über die Website www.clemens-sels-museum-neuss.de wird gebeten. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 oder über die Homepage des Museums abrufbar.



(Stand: 30.08.2021, Kro)