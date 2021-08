30.08.2021 - Farbe macht das Leben bunt

In Kooperation mit dem Kulturforum Alte Post bietet das Clemens Sels Museum Neuss am Samstag, 4. September 2021, um 15 Uhr eine Führung zu Kunst und Architektur in der Neusser Innenstadt an.

Bei einem Stadtspaziergang heißt es „Farbe macht das Leben bunt – Graffiti & Street Art in Neuss“: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeben sich auf eine Entdeckungsreise durch die vielfältige Welt des Graffitis, bei der die Augen für neues geöffnet werden.

Ihren Ursprung haben Street Art und Graffiti im New York der 1970er-Jahre. Und auch in Neuss lassen sich viele bunte Ecken entdecken, deren Bekanntheit weit über die nationale Szene hinausgeht. So arbeiten internationale Künstlerinnen und Künstler an Neusser Flächen und zeigen auf, wie sich der Zeitgeist und mit ihm die Motive und Inspirationen der Street Art-Szene veränderten.

Die Tour dauert 90 Minuten und startet am Clemens Sels Museum Neuss. Teilnehmende zahlen fünf Euro, eine Anmeldung unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist erforderlich.



