30.08.2021 - Neusser Kulturnacht

Über 100 Veranstaltungen aus Kunst, Musik, Tanz, Theater, Literatur, Film und Geschichte werden bei der diesjährigen Neusser Kulturnacht am Samstag, 25. September 2021, ab 17 Uhr die Besucherinnen und Besucher begeistern. Insgesamt 26 Institutionen und Einrichtungen präsentieren an 25 Neusser Kulturorten ein abwechslungsreiches Programm.

Der neue Leiter des Kulturamtes, Dr. Benjamin Reissenberger, stellte die wichtigsten Informationen rund um die Kulturnacht jetzt vor. „Alle Beteiligten haben mit Enthusiasmus und Optimismus ein facettenreiches Programm erstellt. Gerade unter den aktuell nicht einfachen Bedingungen freut es mich besonders, dass wir auch in diesem Jahr wieder neue Angebote im Rahmen der Kulturnacht anbieten werden. Einige neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie das AlpiNEum, die Interkulturellen Projekthelden, das Künstlerhaus Lauth, die Kirche St. Marien und der Verkehrsverein der Stadt Neuss e. V. nutzen zum ersten Mal die Gelegenheit, sich vorzustellen“, so Reissenberger.

Neben bereits etablierten Angeboten können in diesem Jahr neue Formate, wie ein Fensterkonzert, Skulpturen, Musik, Illumination von Pflanzen und Wasserobjekten im Botanischen Garten oder eine Fassadenprojektion am Romaneum erlebt werden. Fast alle Angebote haben eine Dauer von etwa 30 Minuten, so dass die Besucherinnen und Besucher bis 24 Uhr möglichst viele Stationen im Stadtgebiet besuchen können. Coronabedingt wird in diesem Jahr jedoch kein Shuttleservice eingesetzt werden können.

Erstmalig wird die Stadt Neuss auch an dem Projekt „nachtfrequenz21“ - Nacht der Jugendkultur (25. und 26. September 2021) teilnehmen. Mehr als 100 Städte und Gemeinden bieten mit ihren Aktivitäten eine Bühne für die Jugend in NRW. Die Neusser Stadtbibliothek, die Musikschule, das Jugendzentrum InKult, das Rheinische Landestheater und das Theater am Schlachthof laden alle interessierten Jugendlichen ein, sich bei Gaming-Turnieren, Konzerten, Graffitiaktionen, Improvisationstheater und vielen anderen Aktivitäten zu beteiligen und ihre Kreativität zu zeigen. Weitere Informationen zum Programm von „nachtfrequenz21“ sind unter www.nachtfrequenz.de abrufbar.

Interessierte können das vollständige Programm der Neusser Kulturnacht auf der Homepage der Stadt Neuss unter www.neuss.de einsehen. In einem Leporello sind alle Veranstaltungsorte verzeichnet, über die jeweiligen Homepages der einzelnen Veranstalter können weiterführende Informationen zu Uhrzeiten, Dauer sowie eventuellen Anmeldevorgaben der einzelnen Angebote und die geltenden Hygienevorschriften abgerufen werden.



(Stand: 30.08.2021, Kro)