30.08.2021 - Weltalphabetisierungstag

Auf die Problematik des funktionalen Analphabetismus weist am Mittwoch, 8. September 2021 der Weltalphabetisierungstag mit bundesweiten Aktionen und Veranstaltungen hin. Auch die Volkshochschule Neuss im Romaneum, Brückstraße 1, nimmt mit zwei kostenfreien Schnupperkursen teil: Den Anfang macht von zehn bis 12.15 Uhr der Alphabetisierungskurs für Migrantinnen und Migranten, gefolgt von „Lesen und Schreiben Lernen – von Anfang an“ von 17 bis 19.45 Uhr.

Alle Interessierten können an den praktischen und unkomplizierten Schnupperkursen teilnehmen. Hier erleben sie, wie einfach es sein kann, Lesen und Schreiben zu lernen, in kleinen Gruppen und einer geschützten Lernatmosphäre. Zudem lernen sie ihre potenziellen Dozentinnen und Dozenten kennen. Und wer gleich weitermachen möchte kann sofort onm n sofort in die regulären Kurse einsteigen Der Einstieg in die regulären Kurse ist sofort möglich.

Die Schnupperkurse werden in Kooperation mit dem Alphanetz NRW des Landesverbandes der Volkshochschulen angeboten.

(Stand: 26.08.2021/Spa)