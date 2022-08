30.08.2022 - Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität tagt am Dienstag

Am kommenden Dienstag, 6. September 2022, tagt der Planungsausschuss der Stadt Neuss. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen unter anderem der Beschluss über die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans - Hammfeld II (West) bezüglich des dort geplanten Fahrradfachmarktes. Ebenfalls den Radverkehr betreffend ist eine Beschlussvorlage zum geplanten Radschnellweg Neuss-Düsseldorf-Langenfeld (RS 5). Der Planungsausschuss soll hier für den Neusser Abschnitt zwischen den Knotenpunkten Hammer Landstraße/ Industriestraße und Stresemannallee/ Schanzenstraße (bis zur Zuständigkeitsgrenze Landesbetrieb Straßen NRW) einen entsprechenden Beschluss fassen.

Auch das Thema Kita-Ausbau steht erneut auf der Tagesordnung. So soll über den Neubau einer Kindertageseinrichtung (Kita) an der Weckhovener Straße / Am Tennisplatz, mit ca. 100 Betreuungsplätzen beschlossen werden.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und wird vom Vorsitzenden, Stadtverordneter Sascha Karbowiak, geleitet.

Sitzungsort ist der Ratssaal im Rathaus der Stadt Neuss. Die Unterlagen zur Sitzung stehen im Ratsinfosystem unter Neuss.de zur Verfügung.

Wer die Sitzung besuchen möchte, wird gebeten, sich vorab unter michael.peinelt@stadt.neuss.de anzumelden.

(30.08.2022/Bo)