30.08.2022 - Städtische Grillplätze bleiben gesperrt

Die städtischen Grillplätze am Jröne Meerke, auf dem Freizeitgelände am Südpark sowie im Rennbahnpark bleiben über den 31. August 2022 hinaus weiterhin gesperrt. Grund ist die unverändert trockene Wetterlage, mit größeren Niederschlagsmengen ist in den kommenden Tagen nicht zu rechnen. Bereits Mitte des Monats August hatte der Deutsche Wetterdienst aufgrund der anhaltenden Hitzeperiode auch für die Region Neuss den Waldbrandgefahrenindex erhöht.

Die Stadt Neuss weist daraufhin, dass für September vorgenommene Reservierungen der städtischen Grillplätze aufgehoben werden müssen. Bereits bezahlte Gebühren werden selbstverständlich in voller Höhe erstattet.

(Stand: 30.08.2022, Kro)