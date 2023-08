30.08.2023 - Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung tagt

Am kommenden Dienstag, 5. September 2023 findet die nächste Sitzung des Ausschusses für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung statt. Unter anderem berichtet die Verwaltung über die pflegerische Versorgung von obdachlosen Personen in Neuss sowie die Antragsbearbeitung in der Wohngeldstelle der Stadt Neuss.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Weitzzimmer (U.214/217) und wird vom Ausschussvorsitzenden Karlheinz Kullick geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.