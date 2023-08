30.08.2023 - Bauausschuss tagt

Über den Ausbau eines Fuß- und Radweges Am Henselsgraben entlang der Bahnstrecke in Neuss Allerheiligen berät der Bauausschuss in der nächsten Sitzung am Dienstag, 5. September 2023. Daneben stehen Beratungen zum barrierefreien Umbau des Bushaltestellenpaars „Willi-Graf-Straße“, der Quartalsbericht des Tiefbaumanagements Neuss zum 30. Juni 2023 sowie eine Mitteilung zur Errichtung einer Zaunanlage zur Verhinderung wilder Müllablagerungen auf der Osterather Straße auf der Tagesordnung.

Die Sitzung findet um 17 Uhr im Ratssaal (E.260) statt und wird vom Ausschutzvorsitzenden Axel Stucke geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.