30.09.2021 - Schulausschuss tagt

Über die Einführung einer "Schul-Cloud" für die städtischen Neusser Schulen berät der Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung. Zudem stehen unter anderem Berichte zu den Baumaßnahmen an Schulen in den Sommerferien 2021 sowie zum Stand der Digitalisierung an Neusser Schulen auf der Tagesordnung. Das Gremium tagt unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Ralph-Erich Hildebrandt und findet am Dienstag, 5. Oktober 2021, um 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail bei despina.kosmidou@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.

(Stand: 30.09.2021/Bo)