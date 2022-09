30.09.2022 - Maßgeschneiderte Datenwerkzeuge

Einen erfolgreichen Auftakt konnte jetzt das im Juni 2020 ins Leben gerufene Modellprojekt „Kommunales Datenlabor 2040“ verzeichnen. Am vergangenen Donnerstag (22.09.2022) wurde das Projekt der Öffentlichkeit in Form eines Symposiums vorgestellt.

In der bundesweit einmaligen Kooperation zwischen der Stadt Neuss und der Creditreform Unternehmensgruppe werden städtische mit privatwirtschaftlichen Daten unter Einhaltung des Datenschutzes auf verschiedenen Ebenen vernetzt und im Hinblick auf besondere Fragestellungen hin ausgewertet. Ziel ist es, Politik und Verwaltung in Neuss Empfehlungen an die Hand zu gegeben, um den Herausforderungen unserer Zeit mit innovativen Lösungen zu begegnen.

Im Rahmen des auf dem Creditreform-Campus durchgeführten Symposiums unter dem Titel „KoDaLa goes Public“, hoben der Vorstandsvorsitzende der Creditreform AG Bernd Bütow wie auch Bürgermeister Reiner Breuer den Wert der Kooperation für die Neusser Bürgerinnen und Bürger hervor. „Die komplexen Probleme und Krisen unserer Zeit lassen keine Zweifel, dass nur ganzheitliches Denken und Handeln nachhaltige Lösungen ermöglicht. Zur Entwicklung entsprechender Ideen und Konzepte bieten neue interdisziplinäre Analysen und Kooperationen eine vielversprechende Chance“ so Breuer.

Impulsvorträge und Diskussionsrunden der Projektverantwortlichen gaben Einblicke in die bisherige Arbeit. So präsentierte Andreas Galland, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, das Projekt „VIA 2040 – Wirtschaftsstrategische Agenda für das Jahr 2040: Veränderung – Innovation – Aktivierung“. Dieses führt in Zusammenarbeit mit der Creditreform Rating AG eine Strukturanalyse der Neusser Wirtschaft zur Identifikation von Kompetenz- und Innovationsclustern durch.

Zwei weitere Projekte, die in Zusammenarbeit mit dem Neusser Sozialamt entstehen, haben eine Optimierung der Schuldenberatung sowie die digitale Teilhabe von Seniorinnen und Senioren zum Ziel.

Die Verwendung und Analyse aller Daten für das „Kommunale Datenlabor 2040“ erfolgen vollständig anonymisiert und nach Maßgabe der DSGVO. Eine Präsentation weitergehender Forschungsergebnisse der langfristig angelegten Zusammenarbeit mit zunehmendem Projektfortschritt wird zu gegebenem Zeitpunkt erfolgen.

Bild 1: Andrea Schumacher

Bild 2: Bernd Bütow (Vorstandsvorsitzender der Creditreform AG), Reiner Breuer (BM), Andreas Galland (Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss) (v.l.n.r.)

Bild 3: Andreas Galland (Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss)

Bild 4: Reiner Breuer (BM), Bernd Bütow (Vorstandsvorsitzender der Creditreform AG), Birgit Wilms (Moderatorin) (v.l.n.r.)





