30.09.2024 - Schulausschuss tagt

Am kommenden Mittwoch, 2. Oktober 2024, tagt der Schulausschuss der Stadt Neuss. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte der Stadtverwaltung zum Schuljahresbeginn 2024/2025 und den Baumaßnahmen an den Neusser Schulen in den Sommerferien.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses (E.260) und wird vom Ausschussvorsitzenden Ralph-Erich Hildebrandt geleitet. Die Sitzunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.