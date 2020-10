30.10.2020 - Konstituierende Ratssitzung

Zur ersten Sitzung in der neuen Wahlperiode kommt der Stadtrat unter strengen Hygienemaßnahmen zusammen. Das oberste Beschluss fassende Gremium der Stadt tagt am Freitag, 6. November 2020, ab 16 Uhr in der Stadthalle, Selikumer Straße 25 in Neuss. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Einführung und Verpflichtung der neuen Ratsmitglieder. Außerdem werden die ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister gewählt. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind die Besetzung des Ältestenrates, die Bildung der Fachausschüsse sowie die Verteilung der Ausschussvorsitze. Die Leitung der Ratssitzung hat Bürgermeister Reiner Breuer.

Die vollständige Tagesordnung der Ratssitzung ist auch im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de zu finden. Bürgerinnen und Bürger, die an der öffentlichen Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter buero.stadtvertretung@stadt.neuss.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02131-902080 anmelden.

(Stand: 30.10.2020, Fi)