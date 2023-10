30.10.2023 - Bürgerinformationsveranstaltung zum "Quartier Furth-Süd"

Die Planungen zum integrierten energetischen Quartierskonzept (IEQK) für das „Quartier Furth-Süd“ sind in den vergangenen Monaten weiter vorangeschritten. So ist neben einer umfassenden Datenerfassung auch eine Online-Anwohnerbefragung erfolgt. Die Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, die das Projekt leitet, arbeitet mit der Stadt als Auftraggeber, den Neusser Wohnungsbauunternehmen und externen Dienstleistern gemeinsam am Quartierskonzept. Die Stadtwerke wollten über die Anwohnerbefragung erfahren, wie die Menschen im Quartier bei der energetischen Sanierung der Häuser bzw. beim Energiesparen unterstützt werden können. Die Ergebnisse liegen nun vor und werden interessierten Anwohnenden bei einer Bürgerinformationsveranstaltung am 9. November um 18 Uhr im „Further Hof“ (Further Str. 110, 41462 Neuss) präsentiert. Der Neusser Umweltdezernent Dr. Matthias Welpmann wird ebenfalls anwesend sein und die Sichtweise der Stadt Neuss darstellen. Zudem erwartet die Besucher ein Fachvortrag zum Thema Photovoltaik. Die Online-Befragung hatte ergeben, dass hierzu ein großer Informationsbedarf bei den Furtherinnen und Furthern besteht. Im Anschluss an die Vorträge ist noch eine Fragerunde geplant.

Zur besseren Planung und da das Platzangebot begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten. Diese ist möglich über die Homepage der Stadtwerke Neuss unter www.stadtwerke-neuss.de/quartiersentwicklung oder alternativ direkt über den QR-Code.