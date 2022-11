30.11.2022 - Führung und Workshops für die ganze Familie

Sonntag ist Familientag! Dazu bietet das Clemens Sels Museum Neuss am Sonntag, 4. Dezember 2022 neben einer Führung für Erwachsene auch zeitgleich zwei Kreativworkshops für Kinder an.

Los geht s um 11.30 Uhr mit einer Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Kaffee ist fertig! Karriere eines Heissgetränks“. In dem kurzweiligen Rundgang erfahren die Besucher*innen alles Wissenswertes rund um die Geschichte des beliebten Getränks. Die Führung dauert 60 Minuten und kostet 4 Euro, der Eintritt ist wie an jedem ersten Sonntag im Monat frei.



Zeitgleich wird im Workshop „Coffee Art“ für Kinder ab 6 Jahren der Pinsel statt in Aquarellfarbe in Kaffee getunkt. Ob Portrait, Landschaft oder abstraktes Werk – auf einem Streifzug durch die Sammlung werden Inspirationen gesammelt und im Anschluss die ganz eigene „Coffee Art“ kreiert. Für die Kleinen ab 3 Jahren heisst es „Kaffeekunst to go“. Dabei wird mit Kaffee gemalt und auf Leinenbeutel gedruckt: Statt Pinsel und Stempel kommen Kaffeekännchen, Espressotassen und Latte Macchiato-Löffel zum Einsatz. Die jeweils 90minütigen Workshops kosten pro Kind 4 Euro Teilnahmegebühr plus 2 Euro Materialkosten, der Eintritt ist frei.



Eine Anmeldung für alle Angebote über die Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 ist erforderlich!

Ein Bild für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Foto Britta Schüssling, Köln)