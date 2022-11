30.11.2022 - Neues Logo der städtischen Kindertagespflege

Seit vielen Jahren hat die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege innerhalb der Stadt Neuss - getragen auch durch die Politik - einen hohen Stellenwert. Zurzeit betreuen in der Stadt Neuss circa 160 Kindertagespflegepersonen fast 600 Kinder. Zur Anerkennung der herausfordernden Tätigkeit wurden Überwurfwesten für Kinder mit einem neuen Logo entwickelt. Der Amtsleiter des Jugendamtes, Markus Hübner, hat die Westen am Donnerstag, 24. November 2022, an Tagesmütter im Rahmen einer kleinen Feier übergeben: „Mir ist wichtig, dass sich die Kindertagespflegepersonen wertgeschätzt fühlen. Sie sind ein wesentlicher und professioneller Baustein in der Kindertagesbetreuung in Neuss.“

Weiterentwicklung durch das Bundesprojekt „ProKindertagespflege“

Seit 2019 nimmt die Stadt Neuss an dem Bundesprojekt ProKindertagespflege: „Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ teil. Um die jetzige Quantität und Qualität der Kindertagespflegepersonen erhalten und ausbauen zu können wurden im Rahmen des Projektes viele Themen erarbeitet. Informationsmöglichkeiten sowohl für Eltern als auch für interessierte Kindertagespflegepersonen wurden attraktiver gestaltet, breit gefächert und an die digitalen Medien angepasst. So erhielt der Schutzpatron St. Quirinus -als Identifikationsfigur für die Neusser Bürger*innen - einen Platz in dem neuen Logo der Kindertagespflege. Das neue Motto lautet: „Kindertagesbetreuung- sicher aufgehoben –lernen und wachsen“.

Zusätzlich wurden zwei Imagefilme für angehende Kindertagespflegepersonen und interessierte Eltern erstellt. Darüber hinaus wurde das Grundkonzept eines Assessmentcenters erarbeitet, um die Stärken der Interessent*innen mit Blick auf die herausfordernde Qualifizierung umfassender einschätzen zu können. Diese Veranstaltungen sind Voraussetzung zur Tätigkeit in der Kindertagespflege der Stadt Neuss. In Zusammenarbeit mit Kindertagespflegepersonen und anderen Netzwerkpartner*innen der Kindertagesbetreuung wurde eine verlässliche Vertretungsmöglichkeit im Rahmen eines Stützpunktes erarbeitet, der sich zurzeit in der Umsetzung befindet. In diesem Stützpunkt soll eine selbstständige Kindertagespflegeperson in angemieteten Räumlichkeiten fünf Vertretungsplätze zur Verfügung stellen. Zusätzlich der Vertretungsstützpunkt als Treffpunkt der Kindertagespflegepersonen genutzt werden.

(Stand 30.11.22)

