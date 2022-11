30.11.2022 - Pop & Jazz Voices

So vielfältig die Stimmen der Sängerinnen und Sänger, so weit wird auch der stilistische Bogen gespannt den die Gesangsklassen von Regina Schmitz, Anne Hartkamp und Eddy Schulz am Mittwoch, 7. Dezember um 19.30 Uhr im Kulturforum Alte Post präsentieren. Ein Abend mit Überraschendem, Stimmungsvollem und Hochkarätigem. Präsentiert werden bekannte Pop/Jazz-Songs bis hin zu Eigenkompositionen der Schülerinnen und Schüler. Das Konzert findet im Rahmen der Jahresausstellung der Alten Post statt. Diese kann schon im Vorfeld ab 18.30 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.