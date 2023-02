02.02.2023 - Vorarbeiten für Boulevard an der Hammer Landstraße beginnen

Für den geplanten Boulevard an der Hammer Landstraße zwischen Derendorfweg und dem Kreisverkehr zu Schanzenstraße/An der Hammer Brücke beginnen in der kommenden Woche die Vorarbeiten. Am Mittwoch, den 8. Februar 2023, wird der Baum- und Strauchbestand entlang des zukünftigen Boulevards entfernt. Die Arbeiten werden voraussichtlich eine Woche dauern. Während dieser Zeit wird der Geh- und Radweg im Baustellenbereich gesperrt.

An der Südseite der Hammer Landstraße entsteht eine Allee für den Fuß- und Radverkehr, die an beiden Seiten von je drei Meter breiten und mit rund 90 Bäumen bepflanzten Grünstreifen gesäumt wird.