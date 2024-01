31.01.2024 - Online-Vorträge für Verbraucher*innen

Am Montag, 4. März 2024, um 17 Uhr, startet eine neue Online-Reihe der Volkshochschule (VHS) Neuss in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW. An vier Terminen informieren Dozent*innen der Beratungsstelle Neuss entgeltfrei zu den Themen Gebäudeenergiegesetz und Energieversorgung. Die Vorträge finden via Zoom statt, eine Anmeldung über die Website der VHS ist jeweils erforderlich. Weitere Informationen stehen auf www.vhs-neuss.de zur Verfügung.

Die Termine im Überblick: