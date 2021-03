31.03.2021 - Bezirksausschüsse jetzt in allen Stadtteilen

Erstmals gibt es jetzt flächendeckend Bezirksausschüsse für das gesamte Stadtgebiet. Der Hauptausschuss hatte beschlossen, acht Bezirksausschüsse zu bilden, um Angelegenheiten und Belange einzelner Stadtteile und Ortschaften weiter zu stärken. In die Ausschüsse können auch Vereine und Interessensgemeinschaften aus den Stadteilen und Ortschaften als beratende Mitglieder teilnehmen. Interessierte Gruppierungen können per Email an johanna.steffens@stadt.neuss.de oder per Telefon an 02131 – 902090 ihr Interesse, möglichst unter Angabe eines Vertreters oder einer Vertreterin, melden. Der Rat bestellt dann auf Empfehlung der Bezirksausschüsse bis zu vier beratende Mitglieder, die nicht zugleich Vertreter oder Vertreterinnen politischer Parteien oder Wählergruppierungen sind. Die konstituierenden Sitzungen finden alle zwischen dem 19. April und 6. Mai 2021 statt. Hier eine Übersicht:

BZA I (Innenstadt):

Mittwoch, 5.5.2021, 17 Uhr, Ratssaal

BZA II (Nordstadt):

Montag, 19.4.2021, 17.30 Uhr, Alevitisches Gemeindezentrum

BZA III (Reuschenberg, Weckhoven, Selikum, Hoisten):

Dienstag, 4.5.2021, 17 Uhr, Aula der Gesamtschule An der Erft

BZA IV (Holzheim):

Mittwoch, 28.4.2021,17, Mehrzweckhalle Holzheim

BZA V (Norf):

Dienstag, 27.4.2021, 17 Uhr, Aula der Gesamtschule Norf

BZA VI (Gnadental, Grimlighausen, Erfttal):

Dienstag, 20.4.2021, 17 Uhr, Reuterhof

BZA VII (Udesheim):

Donnerstag, 29.4.2021, 17 Uhr, Saal der Gaststätte Rheinterrasse

BA VIII (Rosellen):

Donnerstag, 6.5.2021, 17 Uhr, Heidezentrum

Eine Karte der Einteilung der Bezirksausschüsse finden Sie in un unserem Bildarchiv.

(Stand 31.03.2021, Fi)