31.03.2021 - Stadt Neuss entlastet Eltern

Die Stadt Neuss wird für die Monate Februar bis April zunächst keine Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege oder den Angeboten der offenen Ganztagsschule im Primarbereich einziehen. Damit sollen die Eltern entlastet werden, die derzeit keine oder nur eingeschränkte Betreuung in der Kindertagesbetreuung oder den Angeboten der offenen Ganztagsschule im Primarbereich in Anspruch nehmen können. Über den endgültigen Verzicht in Neuss entscheidet - wie bisher - der Stadtrat in einer späteren Sitzung. Je nach Landesregelung und Entscheidung des Rates der Stadt Neuss können die Beiträge ganz oder teilweise rückwirkend erhoben werden. Die Stadt Neuss bedauert diese noch heute unklare Lage, setzt sich auch weiterhin für die Eltern ein und wird baldmöglichst hierzu weiter informieren. Eltern sollten sich vorsorglich auf eine mögliche Nacherhebung der Beiträge einstellen.

Wegen der Corona-Pandemie hat das Land NRW für die Kindertagesbetreuung zunächst - bis mindestens zum 11. April 2021 - weiterhin eingeschränkten Regelbetrieb verfügt. Leider wurde bis heute seitens der Landesregierung keine Auskunft zum landesweiten Umgang mit den Elternbeiträgen gegeben. Im Monat Januar 2021 hatten alle Kommunen in NRW auf die Erhebung der Beiträge verzichtet und die Kosten wurde hälftig zwischen den Kommunen und dem Land aufgeteilt.