31.03.2022 - Bezirksausschuss V - Norf

Mit dem Hochwasserschutz in Norf und Derikum beschäftigt sich der Bezirksausschuss V - Norf in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 6. April 2022, um 17 Uhr. In weiteren Mitteilungen der Verwaltung wird über den Lessingplatz, die Ausbauplanung des Kinderspielplatzprogramms 2021/22 und Geschwindigkeitsreduzierungen auf Tempo 30 berichtet. Das Gremium tagt in Präsenz im Haus Derikum, Ruhrstraße 45. Der Ausschussvorsitzende Michael Klinkicht wird die Sitzung leiten.

Interessierte Bürger*innen die an der Ausschusssitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab per E-Mail an robert.schichler@stadt.neuss.de anmelden. Die vollständigen Unterlagen können im Bürgerinfoportal der Stadt Neuss unter https://ris-neuss.itk-rheinland.de/sessionnetneubi/si0057.asp?__ksinr=6117 abgerufen werden.



(Stand: 31.03.2022, Kro)