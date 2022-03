31.03.2022 - Expeditionsreise in die Sahara

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die größte Wüste der Erde naturwissenschaftlich weitgehend unerforscht. In den letzten 35 Jahren hat Dr. Stefan Kröpelin durch seine Forschungsarbeiten im Rahmen von über 50 Expeditionen zum besseren Verständnis dieses Raums beigetragen. Sein Hauptinteresse gilt dabei der Klima- und Besiedlungsgeschichte der Sahara.

In seinem Vortrag wird Dr. Kröpelin am Donnerstag, 7. April 2022, im Romaneum sowohl über den Ertrag seiner Forschungsarbeiten als auch über die Geländearbeiten in dieser extremen Region berichten. Dazu gehört die Schilderung zum Teil heikler Situationen während Expeditionen zu entlegenen Orten im Nordwest-Sudan oder den Ounianga-Seen und dem Erdi Ma im Norden des Tschad. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de wird gebeten.



(Stand: 31.03.2022, Kro)

https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Expeditionen-in-die-Sahara-auf-den-Spuren-der-praehistorischen-Menschen/V405400V#inhalt