31.03.2022 - VHS-Vortrag über Cyber-Attacken

Angesichts des Kriegs in der Ukraine aktueller denn je, befasst sich Generalleutnant a. D. Ludwig Leinhos in seinem VHS-Vortrag am Dienstag, 5. April 2022, mit Cyber-Bedrohungen. Für die Öffentlichkeit zunächst unsichtbar, verzeichnen sie vor allem auch im militärischen Bereich zunehmende Bedeutung. Zur Verteidigung vor Cyber-Attacken und dem Schutz von IT-Systemen der Bundeswehr wurde bereits im Jahr 2017 ein eigener Organisationsbereich analog zu Heer, Luftwaffe und Marine aufgestellt: Generalleutnant a. D. Ludwig Leinhos war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2020 der erste Inspekteur "Cyber- und Informationsraum" der Bundeswehr. In seinem Vortrag erläutert Leinhos neue Formen der Bedrohungen aus dem Cyberraum und deren Auswirkungen auf gesamtstaatliche Organisation - unter besonderer Berücksichtigung der Bundeswehr. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und ist entgeltfrei, um vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de wird gebeten.



(Stand: 31.03.2022, Kro)

