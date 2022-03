31.03.2022 - Widerstand der Frauen in Belarus

Die Bilder haben die Welt gerührt und erschüttert: Friedliche Demonstrant*innen in Belarus trotzten immer wieder und wieder dem Regime. Die Osteuropa-Korrespondentin Alice Bota erzählt am Mittwoch, 6. April 2022, im Rahmen eines VHS-Vortrags die Geschichten der drei maßgeblichen Protagonistinnen, die zu Politikerinnen wider Willen geworden seien: Swetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikowa und Veronika Zepkalo. Bota zeichnet die Geschichten des Aufstands nach und fragt kritisch nach der aktuellen Situation in Weißrussland und dem Verhalten des Westens.Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de wird gebeten.

(Stand: 31.03.2022, Kro)

https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Die-Frauen-von-Belarus-Von-Revolution-Mut-und-dem-Drang-nach-Freiheit/V501006V#inhalt