31.03.2023 - AWL wirbt offensiv für Blaue Tonne und Biotonne

Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) wirbt offensiv für eine noch stärkere Nutzung der Blauen Tonne für Altpapier sowie der Brauen Tonne für Bioabfälle. Sechs große Fahrzeuge der AWL wurden jetzt mit plakativen Botschaften versehen. „Blau für lau“ verweist darauf, dass die Blaue Tonne für die Neusserinnen und Neusser kostenfrei ist. „Einfach Neuss. Einfach Bio“ appelliert an die Nutzung der Biotonne, die umgerechnet nur 3 Euro pro Monat und Haushalt kostet.

Blaue Tonne

Die Blaue Tonne war vor 15 Jahren in Neuss eingeführt worden. Die Akzeptanz ist hoch: 68 Prozent der Haushalte entsorgen ihr Altpapier, Pappe und Kartonagen inzwischen bequem und kostenfrei zu Hause in dem blauen Gefäß. Wegen teils massiver Beistellungen und Verunreinigungen waren in den vergangenen Wochen mehrere Depotpapiercontainer- Standorte für Altpapier abgebaut worden. „Die eigene Blaue Tonne ist der beste Weg, Papier und Verpackungsmaterialien zu entsorgen. Die Tonne wird regelmäßig bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause entleert“, erklärt Dr. Matthias Welpmann, Umweltdezernent der Stadt Neuss undstädtischer Geschäftsführer der AWL. In Neuss sind derzeit bereits über 30.000 Blaue Tonnen im Umlauf.

Biotonne

Die Akzeptanz der braunen Biotonne ist in den vergangenen Jahren auch deutlich angestiegen, sie liegt mit derzeit 15.500 Tonnen aber noch deutlich hinter der Blauen Tonne zurück. „Hier ist eindeutig noch Potenzial nach oben. Die Stadt hat den Preis für die Biotonne zum Jahresbeginn auf 36 Euro jährlich gesenkt. Das sind nur 3 Euro pro Monat,“ wirbt Matthias Welpmann bei den Neusserinnen und Neussern für das braune Sammelgefäß für Küchen- und Gartenabfälle. Über verschiedene Werbeaktionen war es der AWL in den vergangenen Jahren bereits gelungen, die Akzeptanz für die Biotonne in Neuss zu erhöhen. „Die gesammelten Bio-Abfälle werden über das Kompostwerk in Korschenbroich einem sinnvollen ökologischen Recycling zugeführt,“ erläutert AWL-Geschäftsführer Welpmann. Bioabfälle sind der Natur so nahe wie sonst keine Abfälle im Haushalt, denn der gewonnene Kompost wird auf dem Acker, in Parks und im Garten als Bodenverbesserungsmittel eingesetzt. „Kurzum: Die Biotonne hilft den Restmüll zu reduzieren und ist somit gelebter Umwelt- und Naturschutz“, so Welpmann weiter.

Bestellung über die AWL

Alle Infos zur Blauen Tonne und zur braunen Biotonne finden sich online unter www.awl-neuss.de . Eine Bestellung ist telefonisch beim Kundenzentrum unter 02131/124480 oder schriftliche an AWL Neuss GmbH, Moselstr. 27a, 41464 Neuss oder direkt online unter www.awlneuss.

de möglich.