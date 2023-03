31.03.2023 - Neue Angebote der VHS im April

VHS Reisereportage: Magisches Indien

In seinem Vortrag am Dienstag, 18.04.2023 um 19.30 Uhr erzählt der mehrfach ausgezeichnete Reisefotograf Thorge Berger, wie seine Liebe zu Indien begann und sie ihn immer wieder zu magischen Orten und Begegnungen führte.

Der Bildervortrag ist entgeltfrei, mehr Informationen und Anmeldung finden Sie hier.



VHS-Onlinevortrag zum Klimawandel mit Dr. Mojib Latif

Das 1,5-Grad-Ziel steht auf der Kippe und könnte bereits in den nächsten fünf Jahren gerissen werden. Tatsächlich gibt es aber noch Hoffnungsschimmer, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen werden. Der renommierte Forscher Professor Mojib Latif analysiertin seinem Zoom-Vortrag am Dienstag, 18.04.2023 im Rahmen von vhs.wissen live die Anstrengungen von Politik und Wirtschaft.



Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und ist entgeltfrei. Nach der Anmeldung erhalten Sie den Zoom-Link zur Einwahl.

-

CareMigration - Förderung von interkulturellen Kontakten in der VHS

Am Mittwoch, 19.04.2023 startet die 12. Staffel des mit Integrationspreisen prämierten Programms CareMigration. Gesucht werden sozial engagierte und weltoffene, einheimische Deutsche, die motivierten ausländischen Mitbürger*innen die Annäherung an die deutsche Gesellschaft erleichtern möchten. Mit Unterstützung der Kursleiterin Despina Kosmidou bilden sich „Tandems“, die sich über ihre kulturellen Unterschieden und Ähnlichkeiten austauschen können. Die Teilnahme ist entgeltfrei. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

-

VHS-Vortrag zum Einbruchsschutz

Einbruchschutz wirkt! In Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Neuss erhalten Sie am Donnerstag, 20.04.2023, Informationen, wie Sie Ihr Zuhause wirkungsvoll schützen können und welche Sicherungstechnik für Sie geeignet ist. Außerdem erfahren Sie hier, wie der Staat Einbruchschutz fördert. Der Vortrag beginnt um 18.00 Uhr und ist entgeltfrei.Die Anmeldung finden Sie hier.

-

VHS-Online-Vortrag: Antientzündliche Lebensmittel

Im Online-Vortrag am 20.04.2023 erfahren die Teilnehmenden welchen Einfluss Nahrungsmittel auf chronische Entzündungsprozesse im Körper haben, und wie mit entsprechenden Lebensmitteln positive Wirkungen erzielt werden können. Der Vortrag beginnt um 19.00 Uhr, die Teilnahme kostet 16 €. Nach der Anmeldung erhalten Sie den Zoom-Link zur Einwahl.

-

Hör-Erlebnis in der VHS: Alte Musik - Die Französische Suite

Die VHS und die Musikschule Neuss laden am Sonntag, 23.04.2023 zu einer Matinée anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Neuss und Châlons ein. Thomas Wormitt lässt in diesem Gesprächskonzert Werke von Froberger, d’Anglebert, Couperin, Duphly und Bach erklingen. Die Moderation erläutert Zusammenhänge und gibt Einblick in die Geschichte Thomas Wormitt ist Lehrer für Querflöte und Cembalo an der Musikschule der Stadt Neuss und unterrichtet darüber hinaus an der Musikhochschule in Köln und der TU Dortmund. Neben seiner pädagogischen Tätigkeit ist er leidenschaftlicher Musiker und wurde für sein Schaffen mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.



Das Konzert beginnt um 11.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

-

Neu in der VHS: Meine Big Five - Wie ticke ich eigentlich?

Am 23.04.2023 setzen sich die Teilnehmenden von 11.00 – 14.00 Uhr im RomaNEum mit den grundlegend-prägenden 5 Faktoren-Paaren der Persönlichkeit auseinander. Es geht darum mit Hilfe der „Big Five“ unbewussten Wahrnehmungen auf die Spur zu kommen, um bewusstere Verhaltensentscheidungen treffen zu können. Die Teilnahme kostet 23,36 €. Die Anmeldung finden Sie hier.

-

VHS-Vortrag über den den Nutzen starker Institutionen für das Gemeinwohl

In seinem Vortrag am Montag, 24.04.2023, thematisiert der Psychologie-Professor Martin Beckenkamp mit Blick auf den Klimawandel die Frage nach den Handlungsmotiven von Menschen. Dabei nimmt er die sogenannte "Tragödie der Allgemeingüter" (English: "tragedy of the commons") in den Blickpunkt, die eine wesentliche Erklärung dafür liefert. Zur Lösung von Krisen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und dem Verlust der Artenvielfalt sind dem Gemeinwohl verpflichtete Institutionen mit Kontrollen und gegebenenfalls Sanktionen erforderlich. So lange Kosten von "Umweltverbrauch" nicht beziffert und auf den Verursacher zurückgeführt werden, sind Gemeingüter wie Wasser, Luft usw. nicht ausreichend geschützt.Der entgeltfreie Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Die Anmeldung finden Sie hier.

-

„How to Geld“ in der VHS

In diesem Workshop geht es am Mittwoch, 26.04.2023, um das richtige Mindset und den Umgang mit Geld. Wie bekommt man Überblick über die eigenen Einnahmen und Ausgaben? An welchen Stellen befinden sich Einsparmöglichkeiten? Wie schafft man es, bereits am Anfang des Monats die Finanzen zu organisieren, um am Ende mehr übrig zu haben? Die Teilnahmegebühr für diesen Workshop, der um 19.00 Uhr beginnt, beträgt 11,68 €. Hier finden Sie die Anmeldung und weitere Informationen.

-

Gesichter der Demokratie: Gespräch mit Aiman Mazyek in der VHS

Im Gespräch mit Sven Lilienström, Gründer der Initiative "Gesichter der Demokratie", stellt sich Aiman A. Mazyek, seit 2010 Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland, am Donnerstag, 27.04.2023, Fragen zur Situation der Muslime in der bundesdeutschen Gesellschaft.



Beginn der entgeltfreien Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Die Anmeldung finden Sie hier.

-

10 Entspannungsmethoden zum Erproben und Trainieren in der VHS

Jeweils von 14.00 -17.00 Uhr am 29.04.2023 sowie am 06.05.2023 tauchen Teilnehmende theoretisch und praktisch in die Welt der unterschiedlichen Entspannungsmethoden ein. An beiden wohltuenden Seminartagen werden je 5 Methoden im RomaNEum erprobt, um einerseits zu erfahren, ob die Methode individuell wirkt, aber auch, um einfach Entspannungsmomente zu genießen. Die Teilnahme kostet 35,04 €. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.



Alle Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf der Homepage der VHS unter vhs-neuss.de. Alle Veranstaltungen finden in der VHS im RomaNEum, Brückstraße 1, 41460 Neuss statt.