31.03.2023 - Neuss entdecken in "Leichter Sprache"

Die Stadt Neuss bietet mit ihrer über 2000 jährigen Geschichte einiges zu entdecken. Eine Stadtführung in leichter Sprache bietet nun die Tourist Information der Stadt Neuss in Zusammenarbeit mit der Inklusionsbeauftragten, Mirjam Lenzen am Freitag, 21. April 2023 an. "Leichte Sprache" beschreibt eine sprachliche Ausdrucksweise, die auf eine besonders leichte Verständlichkeit abzielt.

Im Rahmen der Führung wird zudem die Broschüre "Neuss entdecken in Leichter Sprache" ausgeteilt. So können alle interessanten Informationen im Nachhinein noch einmal nachgelesen werden. Die Stadtführung beginnt um 16:30 Uhr und dauert eine Stunde. Die Kosten für die Führung betragen 6 €. Treffpunkt ist vor dem Quirinus-Münster. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig und an der Tourist Information Neuss, Büchel 6, telefonisch über die 02131 - 4037795 oder via E-Mail an tourist-info@neuss-marketing.de möglich.