31.03.2023 - Veränderte Verkehrsführung in der Baustelle Kreisverkehr Erprather Straße / Aurinstraße

Für den nächsten Bauabschnitt des Kreisverkehres Erprather Straße / Aurinstraße ist eine veränderte Verkehrsführung erforderlich. Ab Mittwoch, 5. April 2023, wird die Zufahrt von der Erprather zur Aurinstraße gesperrt, der Verkehr wird dann für etwa vier Wochen durch eine Ampelanlage einspurig über die Erprather Straße an der Baustelle vorbei geleitet. Die Aurinstraße wird zwischen Nierenhofstraße und Erprather Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt, Anlieger können die hinter der Sperre an der Nierenhofstraße liegenden Grundstücke weiter erreichen.

Die veränderte Verkehrsführung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. So entfällt die Haltestelle „Aurinstraße“ in Fahrtrichtungen Weckhoven, ersatzweise kann hier die Haltestelle „Schlagbaum“ genutzt werden. In Richtung Bergheimer Straße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Da die Busse nicht in die Aurinstraße einfahren können, entfallen ferner die Haltestellen „Erasmusstraße“ und „Nierenhofstraße“. Die Busse der Linien 854 und NE6 halten stattdessen an den Haltestellen auf Höhe der St.-Hubertus-Schule (Aurinstraße 57).