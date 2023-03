31.03.2023 - Verkauf des „DeutschlandTicket“-Abos startet am Montag

Bundesweiter Starttermin für das DeutschlandTicket-Abo, kurz DTicket, ist der 1. Mai. Aber bereits ab Montag, 3. April, kann es bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Neuss bestellt werden. Entweder digital über die neuss mobil-App, und im KundenCenter an der Krefelder Straße. Das DeutschlandTicket ist als Chipkarte erhältlich oder als Barcode auf dem Smartphone. Nicht erhältlich ist es beim Fahrer, in den Vorverkaufsstellen oder am Automaten.

Für 49 Euro den Regional- und Nahverkehr deutschlandweit nutzen

Der monatliche Preis für das D-Ticket im Abonnement war von Bund und Ländern auf 49 Euro festgelegt worden. Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets wird zur unbegrenzten Nutzung der Eisenbahnen (Schienenpersonennahverkehr, 2. Klasse) und der sonstigen Verkehrsmittel des Öffentlichen Personennahverkehrs berechtigen. „Das schließt natürlichdas komplette Busangebot der Stadtwerke Neuss mit ein. Das DTicket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis in Form einer Chipkarte oder als HandyTicketausgegeben“, erklärt Uwe Koppelmann, Bereichsleiter Nahverkehr bei den Stadtwerken Neuss. Kinder unter 6 Jahren können unentgeltlich mitgenommen werden. Für die Mitnahme von Hunden und Fahrrädern gelten die tariflichen Regelungen vor Ort. Bestandskunden, die bereits über ein Stadtwerke-Abo verfügen, müssen nicht aktiv werden. Sie wurden in den vergangenen Wochen von den Stadtwerken angeschrieben und werden automatisch in das neue DTicket-Abo migriert. „Von der Möglichkeit des Widerspruchs dagegen haben nur ganz wenige Kunden Gebrauch gemacht“, fasst Uwe Koppelmann zusammen.

Einen Freimonat gewinnen!

Die Stadtwerke Neuss feiern in diesem Jahr mit 12 Monatsaktionen ihren 100. Geburtstag. Passend zum Verkaufsstart dreht sich die April-Aktion um das DeutschlandTicket. Unter allen neuen DeutschlandTicket-Abonnenten, die vorher noch kein anderes Abo hatten, verlosen die Stadtwerke 100 x einen Freimonat im Wert von je 49 Euro. Alle Infos zum Gewinnspiel unter www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum-april .