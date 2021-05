31.05.2021 - Des Kaisers neue Kleider

Das theater mimikri führt am Sonntag, 6. Juni 2021 um 11 Uhr, um 14:30 Uhr und um 16:30 Uhr im Rheinischen Landestheater Neuss, Oberstraße 95, „Des Kaisers neue Kleider“ auf. Für den Besuch wird gemäß der Coronaschutzverordnung in der Fassung vom 26. Mai 2021 ein negativer Coronatest in Verbindung mit einem amtlichen Ausweisdokument benötigt, der nicht älter als 48 Stunden alt ist. Kinder bis zum Schuleintritt sind von dem Testerfordernis generell ausgeschlossen. Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist ab dem Alter von sechs Jahren erforderlich. Die Vorstellung dauert circa 80 Minuten; eine kleine Pause wird es geben.

Tickets für die Vorstellungen um 14.30 und 16.30 Uhr sind noch im Vorverkauf bei der Tourist-Information, dem Rheinischen Landestheater, Platten Schmidt und dem NGZ-Ticketservice (Mayersche Buchhandlung) und über westticket.de zuzüglich Service- bzw. Vorverkaufsgebühr erhältlich. Der Einlass in das Theater für die 16:30 Uhr-Vorstellung kann aus organisatorischen Gründen erst 30 Minuten vor der Vorstellung erfolgen. Weitere Informationen sind unter www.kulturfuerkinder-neuss.de erhältlich.

