31.05.2023 - Bezirksausschuss IV – Holzheim tag am Montag

Über den Umzug der Realschule Holzheim an den Schulstandort Gnadentaler Allee berät der Bezirksausschuss IV – Holzheim in seiner nächsten Sitzung am Montag, 5. Juni 2023.

Die Sitzung beginnt um 16:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Holzheim, Maximilianstraße 5, 41472 Neuss und wird vom Ausschussvorsitzenden Thomas Nickel geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.