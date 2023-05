31.05.2023 - IHK gratuliert Stadtwerken Neuss zum 100 Jahre-Jubiläum

1923 – 2023: Die Stadtwerke Neuss blicken in diesem Jahr auf ihr 100jähriges Bestehen zurück. Dies nahm gestern (30.5.) die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (IHK) zum Anlass, um dem kommunalen Neusser Versorgungs- und Infrastrukturdienstleister persönlich zu gratulieren. IHK-Präsident Elmar te Neues und Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz überreichten im Beisein von Bürgermeister Reiner Breuer eine gerahmte Glückwunsch-Urkunde an die Geschäftsführung der Stadtwerke. „Die Stadtwerke Neuss sind ein gutes Beispiel für einen erfolgreichen Strukturwandel. Wesentliche Erfolgskriterien sind das Engagement der Stadtwerke für die Stadtgesellschaft aber vor allem auch das tägliche Engagement der Mitarbeitenden“, erklärte Jürgen Steinmetz bei der Urkundenübergabe. Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz versprach auch für die Zukunft eine sichere und zuverlässige Versorgung durch die Stadtwerke. „Unser Unternehmen hat in der Vergangenheit bewiesen, dass wir Wandel gestalten können und das werden wir auch in Zukunft machen. Über alle Geschäftsfelder hinweg von der erneuerbaren Energieerzeugung über die Erfordernisse moderner Mobilität bis hin zu der passenden Infrastruktur im Freizeitsektor“, so Lommetz weiter.

Dankbar für die Auszeichnung durch die IHK zeigte sich auch Bürgermeister Reiner Breuer, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke-Holding ist. „Die Urkunde und die persönliche Auszeichnung durch den Präsidenten und den Hauptgeschäftsführer zeigt auch: Totgesagte leben länger! Und das wird auch weiterhin so sein. Stadtwerke und hier natürlich unsere Stadtwerke Neuss werden uns durch ihre Leistungskraft und das Know-how ihrer Mitarbeitenden auch künftig durch alle anstehenden Transformationsprozesse führen“, so Reiner Breuer.

Jeden Monat eine Geburtstags-Aktion

Von Januar bis Dezember können sich die Neusserinnen und Neusser in jedem Monat über eine konkrete Geburtstags-Aktion freuen. Den Auftakt machte im Januar das Südbad der Stadtwerke in Reuschenberg. Im Mai haben die Stadtwerke unter ihren Energiekunden, die sich ein E-Bike gekauft haben, attraktive Förderungen von je 100 Euro verlost. Im Juni werden die Stadtwerke 100 x 100 Freiminuten für ihre E-Sharing-Produkte verlosen.

Die einzelnen Aktionen werden jeweils zu Monatsbeginn über die diversen Medien der Stadtwerke Neuss verraten und beworben. Alle Infos finden sich dann jeweils vor allem online unter www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum.