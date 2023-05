31.05.2023 - Israelischer Botschafter trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Neuss ein

Anlässlich seines Besuchs in Neuss hat sich der israelische Botschafter Ron Prosor am Dienstag, den 30. Mai, gemeinsam mit Hermann Gröhe MdB in das Goldene Buch der Stadt Neuss eingetragen.

Bürgermeister Reiner Breuer empfing den Botschafter im Zeughaus und betonte dort die kürzlich geschlossene Städtepartnerschaft mit der israelischen Stadt Herzliya: „Neuss und Herzliya sind repräsentativ für eine wachsende, funktionierende Zusammenarbeit. Unser Städtevertrag macht jüdisches Leben in Neuss sichtbar. Wir sind froh, als Stadt dazu beigetragen zu haben, dass im Alexander-Bederov-Gemeindezentrum rund 600 Gemeindemitglieder eine Heimat in Neuss gefunden haben.“

Nach der Eintragung in das goldene Buch nahm der Botschafter am Neusser Stadtgespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung teil. Im 75. Jahr nach der Staatsgründung Israels standen die deutsch-israelischen Beziehungen im Mittelpunkt.

Seinen Dienst als Botschafter Israels in Deutschland trat Ron Prosor zum 22. August 2022 an. Zuvor leitete er der das Abba Eban Institute for International Diplomacy an der Reichman University in Herzliya.

Bert Römgens, Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf; Bürgermeister Reiner Breuer; Ron Prosor, israelischer Botschafter; Hermann Gröhe MdB