31.07.2024 - Busumleitung wegen Schützenumzug

Im Vorfeld des Neusser Bürger-Schützenfestes findet am Samstag, 3. August, der Oberstehrenabend mit anschließendem Umzug der Neusser Schützen statt. Aus diesem Grund umfahren die Stadtwerkebusse der Linien 841, 842, 843, 844, 848, 849, 851, 852 und 854 die Innenstadt ab ca. 20.30 Uhr bis zum Ende des Umzugs weiträumig.

Es gelten folgende Regelungen:





Linien 841, 849, 851, 852 und 854

Die Umleitungsstrecke führt in Richtung Neusser Süden ab der Haltestelle „Neuss Hauptbahnhof“ über die Düsseldorfer Straße, Rheintorstraße-Batteriestraße bis zur Haltestelle „Stadthalle“ (Ersatzhaltestelle).

In Richtung Neusser Norden wird ab der Haltestelle „Stadthalle“ (Ersatzhaltestelle) eine Umleitung über Stresemannallee, Europadamm, Batteriestraße, Düsseldorfer Straße bis zum Haltepunkt „Neuss Hauptbahnhof“ eingerichtet.

Linie 842

Die Umleitungsstrecke führt in Richtung Neusser Süden ab der Haltestelle „Neuss Hauptbahnhof“ über die Düsseldorfer Straße, Rheintorstraße - Batteriestraße in die Hammer Landstraße. Dort wird der reguläre Linienweg fortgesetzt. In Richtung Neusser Norden fährt die Linie 842 bis zur Kreuzung Hammer Landstraße/Batteriestraße ihren regulären Linienweg. Die Busse fahren von der Hammer Landstraße rechts in die Batteriestraße - Rheintorstraße, Düsseldorfer Straße bis zum Haltepunkt „Neuss Hauptbahnhof“.

Linien 843/844 und 848

Die Umleitungsstrecke führt in Richtung Neusser Süden ab der Haltestelle „Stadthalle“ über Selikumer Straße und Nordkanalallee bis zum „Friedrich-Ebert-Platz“. In Richtung Neusser Norden wird ab der Haltestelle „Friedrich-Ebert-Platz“ (Ersatzhaltestelle) eine Umleitung über Nordkanalallee, Selikumer Straße, Stresemannallee, Europadamm, Batteriestraße und Düsseldorfer Straße bis zum Haltepunkt „Neuss Hauptbahnhof“ eingerichtet.



Betroffene Haltestellen und Ersatzhaltepunkte

Folgende Haltestellen können während des Umzugs nicht angefahren werden: Stadthalle Bussteig 1 und 2, Landestheater 4 und 6, Zolltor, Neustraße, Niedertor, Schwannstraße sowie am Neusser Hauptbahnhof die Bussteige 2 bis 4 und Hermannsplatz.

Ersatzhaltestellen sind wie folgt eingerichtet: In der Weingartstraße für die Linien 843, 844 und 848, in der Stresemannallee, an der Stadthalle (rückseitig der Straßenbahnwendeschleife), in der Batteriestraße am Hafenbecken 1, am Hauptbahnhof (Bussteig 5) sowie in der Gielenstraße in Höhe der Firma Pit Stop (nur Linie 842 und 849).

Die Sammelabfahrten aller Linien mit Umsteigemöglichkeiten finden während der Umzüge nicht an der Haltestelle „Zolltor“ statt, sondern an der Haltestelle „Stadthalle“.



Die Stadtwerke Neuss bitten ihre Fahrgäste gegebenenfalls einen längeren Fußweg bei ihrer persönlichen Fahrplanung zu berücksichtigen.

Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.