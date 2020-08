Die Volkshochschule bietet mit einem vielfältigen Programm die Möglichkeit, auch in Corona-Zeiten Fremdsprachen zu lernen: vor Ort, online oder in Kombination. Viele Kurse starten schon in der Woche ab Montag, 7. September 2020. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Am einfachsten geht es online über vhs-neuss.de, ansonsten per Anmeldeformular oder Mail an vhs@stadt.neuss.de.