31.08.2020 - Teilabschnitt der Further Straße wegen Hausanschlussarbeiten voll gesperrt

Die Infrastruktur Neuss AöR lässt ab dem 7. September auf der Further Straße einen neuen Kanalhausanschluss errichten. Dadurch ist die Further Straße im Teilstück zwischen der Zufuhrstraße und dem Kreisverkehr Wolberostraße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Anlieger können wir zur Baustelle vorfahren. Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können die Baustelle in Notfallsituationen passieren. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 18. September abgeschlossen sein.

Die Umleitungen für den Individualverkehr aus Fahrtrichtung Furth und Düsseldorfer Straße werden großräumig über Wolberostraße, Buschstraße, Stephanstraße und Gielenstraße ausgeschildert. Aus Fahrtrichtung Neuss wird die Umleitung Kapitelstraße, Stephanstraße, Buschstraße und Wolberostraße ausgeschildert. Die Buslinien der Stadtwerke Neuss und der Rheinbahn fahren während der kompletten Baumaßnahme in beide Fahrtrichtungen über Gielenstraße, Stephanstraße, Buschstraße und Wolberostraße.

Fahrtrichtung Zolltor

Die Haltestellen Wolberostraße und Hauptbahnhof 1 können ab dem 7. September nicht angefahren werden. Für die Haltestelle Wolberostraße wird auf der Wolberostraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Für die Haltestelle Hauptbahnhof 1 wird auf der Krefelder Straße die Haltestelle Hauptbahnhof 3 angefahren.

Fahrtrichtung Neusserfurth

Die Haltestellen Hauptbahnhof 5 und Wolberostraße werden nicht angefahren. Für die Haltestelle Hauptbahnhof 5 auf der Further Straße soll die Haltestelle Hauptbahnhof 2 auf der Krefelder Straße genutzt werden. Für die Haltestelle Wolberostraße ist ein Ersatz auf der Wolberostraße eingerichtet.

Ausführliche Informationen auch zu der Baumaßnahme Stresemannallee finden Sie unter

www.baustellenradar-neuss.de .