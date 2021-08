31.08.2021 - 1. Forum zum Wendersplatz

Mit dem 1. Forum Wendersplatz startet die Ideenwerkstatt zur Entwicklung dieses zentralen Ortes in der Neusser Innenstadt. Am Dienstag, 7. September 2021, 17.30 Uhr können sich alle Interessierten über das Werkstattverfahren informieren und die Planungsteams kennenlernen. Zudem eigene Fragen, Ideen, Vorschläge, Anregungen und Diskussionsbeiträge eingebracht werden. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Reiner Breuer und einer Einführung in die Ideenwerkstatt werden die Planungsteams vorgestellt. Im Anschluss beginnt die Dialogphase mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen.

Weitere Informationen und eine Formular zur Anmeldungen sind unter www.neuss.de verfügbar.

(Stand: 31.08.2021/Spa)