31.08.2021 - Bauausschuss

Über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Tiefbaumanagements der Stadt Neuss, den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen "Sperberweg und Forumstraße" sowie "August-Macke-Straße", diverse Straßenwiederherstellungen nach Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet und die Erweiterung des Deckenerneuerungsprogramms 2021 (Radwege) berät der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 7. September 2021, 17 Uhr. Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zum Einsatz von Recyclingbaustoffen im Straßenbau und zum Versuchsprojekt „Pkw-Lademöglichkeiten an Laternen“. Das Gremium tagt im Ratssaal der Stadt Neuss, die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Axel Stucke.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an ismail.yavuz@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung (seit dem 20. August 2021) neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 24.08.2021, Kro)