31.08.2021 - Woche der Nachhaltigkeit

Zum dritten Mal findet die „Woche der Nachhaltigkeit“ in Neuss statt. Umgesetzt vom Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Neuss, der Volkshochschule Neuss, Transitiontown Neuss und neuss agenda 21 e.V. wird den Bürgerinnen und Bürgern vom 4. bis zum 11. September 2021 mit über 40 Veranstaltungen zu Themen wie Saubere Energie, Erhalt der Biodiversität, Klimaschutz und Gesundheit ein abwechslungsreiches und attraktives Programm geboten. Ziel der „Woche der Nachhaltigkeit“ ist es, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Nachhaltigkeit in das eigene Leben integriert werden kann.

Bürgermeister Reiner Breuer wird die Auftaktveranstaltung zur „Woche der Nachhaltigkeit“ als Schirmherr am Samstag, 4. September 2021, um 19 Uhr im Romaneum eröffnen. Im Anschluss folgt ein Impulsvortrag von Filmemacher Valentin Thurn mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema „Genial lokal – Wege zu einer gesunden, nachhaltigen Ernährung“.

Weitere Highlights sind die Veranstaltungen „Tag der nachhaltigen Mobilität“ (4. September 2021, 11 bis 16 Uhr, unterer Markt) und der „Umweltmarkt“ (11. September 2021, 11 bis 16 Uhr, vor dem Romaneum).

Darüber hinaus werden - sowohl online als auch in Präsenz - viele Informationsveranstaltungen und Diskussionsrunden geboten. Workshops, die Upcycling-Werkstatt sowie das Repair-Café und das Tausch-Café runden das Programm ab.

Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Angeboten und das vollständige Programm können über die Homepage www.neussnachhaltig.de abgerufen werden.



(Stand: 31.08.2021, Kro)