31.08.2022 - Sozialausschuss tagt am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 7. September 2022, tagt der Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung.

In der Sitzung wird unter anderem die Verbraucherzentrale Neuss über das Beratungsangebot zum Thema Energie berichten. Das Thema Energie, bzw. Energiekosten, wird auch Schwerpunkt eines Vortrages von Sozialdezernent Ralf Hörsken zur aktuellen sozialen Lage und Perspektive in Neuss sein.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses der Stadt Neuss statt und wird vom Vorsitzenden, Stadtverordneter Karlheinz Kullick geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal unter neuss.de zur Verfügung.

*

(Stand: 31.08.2022, Bo)