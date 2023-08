31.08.2023 - Erfolgreicher Weiterbildungs-Workshop für Bildungsprofis

Wie können die Neusser Weiterbildungshäuser in der Stadtgesellschaft noch besser sichtbar werden? Mit dieser Frage befassten sich am Freitag, 25. August 2023, die Volkshochschule Neuss und weitere Bildungseinrichtungen in der Stadt Neuss in einem Workshop zur digitalen Kommunikation. So sollen künftig Websites, Social-Media-Kanäle, Newsletter, Hashtags und Co. gezielt auch für gemeinsame Anliegen genutzt werden. Unterstützt wurde die Weiterbildungs-AG durch die beiden Digital-Profis Prof. Dr. Holger Simon (Pausanio-Akademie) und Anke von Heyl,.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.