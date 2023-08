31.08.2023 - Sperrung Josef-Kardinal-Frings Brücke

Aufgrund von Sanierungsarbeiten des Fahrbahnübergangs der Josef-Kardinal-Frings-Brücke muss diese in Fahrtrichtung Düsseldorf zeitweise gesperrt werden. Die Zufahrt zur Brücke wird vom 04.09. bis 16.09.2023 jeweils in der Zeit von 21 Uhr abends bis 5 Uhr, am 16.09.2023 bis 7 Uhr am nächsten Morgen gesperrt. Eine Umleitung Richtung Düsseldorf über den Willi-Brandt-Ring und die Düsseldorfer Straße wird ausgeschildert.