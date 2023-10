31.10.2023 - VHS-Programm im November

Die Volkshochschule (VHS) im RomaNEum, Brückstraße 1, hat für November ein buntes Progamm zusammengestellt.

Französisch- und Englischkurse starten

Frankreich-Fans haben ab Freitag, 10. November 2023, die Chance mit dem Muttersprachler Bahram Khaghani in die Sprache einzusteigen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Englischkenntnisse kann man ganz bequem auch online auffrischen: Ab Donnerstag, 9. November 2023, startet nachmittags ab 16 Uhr ein Kurs auf dem Niveau A2 mit der erfahrenen Lehrkraft Birgit Stallknecht. Informationen zu allen Sprachkursen der VHS gibt es online.

VHS-Onlineseminar zu Künstlicher Intelligenz

Künstliche Intelligenz, häufig auch als KI abgekürzt, gilt als eine der wichtigsten Zukunftstechnologien der nächsten Jahre. Am Dienstag, 07. November 2023, möchte Hartmut Nehme per Zoom mit den Grundlagen von KI vertraut machen. Das Seminar vermittelt praktische Anwendungen und dauert von 18.30 bis 21 Uhr. Das Entgelt beträgt 15 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.



VHS-Vortrag zur aktuellen Flüchtlingssituation

Am Mittwoch, 8. November 2023, beleuchtet Vera Hanewinkel in der VHS im RomNEum die aktuelle Flüchtlingssituation in Deutschland. Als Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Osnabrück mit dem Schwerpunkt Migration stellt sie Zahlen und Fakten vor, anschließend beantwortet Hermann Murmann, Leiter des Integrationsamtes der Stadt Neuss, die Fragen der Anwesenden zur Situation vor Ort.

Der entgeltfreie Vortrag ist eine Kooperation mit dem Beauftragten für Diversität, Integration und Antirassismus. Beginn ist um 18.30 Uhr, mehr Infos gibt es online.



VHS Neuss – DIY Badekugeln und Co

Selber machen ist angesagt! Am Montag, 13. November 2023, können im RomaNEum von 18.45 bis 21 Uhr Badkugeln und –bomben selber herstellen. Die Kursgebühr beträgt 19,14 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es online.



„Jetzt rede ich!" – Workshop in der VHS

Für manche Routine, für andere eine Herausforderung: das Reden vor Menschen. Der VHS-Crashkurs mit dem Schauspieler Harry Heib am Dienstag, 14. November 2023 von 18 bis 21.15 Uhr, bietet in kurzer Zeit eine gute Grundlage für einen überzeugenden Auftritt vor Publikum. Die Teilnahme amWorkshop kostet 20 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.



VHS-Vortrag zu Nordkorea

Wie gefährlich ist die atomare Bedrohung, die von Nordkorea ausgeht? Wie unberechenbar ist sein Herrscher Kim Jong-un? Und wie leben die Menschen, die seit Jahrzehnten isoliert vom Rest der Welt sind? Diese Fragen versucht Martin Benninghoff, China-Korrespondent beim "Handelsblatt", am Mittwoch, 15. November 2023, in der VHS im RomaNEum zu beantworten. Beginn des kostenlosen Vortrags ist um 18.30 Uhr. Mehr Informationen gibt es bei der VHS.



Kreativer Kindertanz an der VHS Neuss

In Begleitung eines Elternteils gehen die „Tanzmäuse“ immer mittwochs ab dem 16. November 2023 von jeweils 15.30 bis 16.15 Uhr auf ihre ersten Tanz- und Entdeckungsreisen. Unter pädagogischer Anleitung werden die Selbstwahrnehmung der Kinder, deren Koordination, Rhythmusgefühl sowie tänzerische Kreativität geschult. Das Entgelt beträgt 89,10 Euro für insgesamt neun Termine. Der Kurs findet im RomaNEum statt. Die Anmeldung und weitere Informationen findet sich online.



VHS-Leseerlebnisse zur Romantik

„Romantik – was sonst bei dem Sauwetter?“ fragt Alwin Müller-Jerina am Samstag, 18. November 2023, in der VHS im RomaNEum. In Kooperation mit der Stadtbibliothek stellt er in einem Kurzseminar berühmte Dichter*innen der Romantik vor. Die Veranstaltung dauert von 15 bis 18 Uhr und die Teilnahme kostet 27,48 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.



VHS Neuss: Alte Handwerkskunst - Bier selber brauen

Der Kurs zum Bierbrauen im RomaNEum gliedert sich in zwei Termine: Zunächst der Brautermin am Samstag, 18. November 2023 von 10 bis 17 Uhr. Beim zweiten Termin am Donnerstag, 21. Dezember 2023, wird von 19.30 bis 21 Uhr das selbst gebraute Bier gemeinsam verkostet. Das Entgelt beträgt 58,20 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es online.

VHS-Sonntagsmatinée zu spanischer Malerei und Musik

Helmut C. Jacobs stellt am Sonntag, 19. November 2023, Meisterwerke der spanischen Malerei des 20. Jahrhunderts in der VHS im RomaNEum vor. Seine unterhaltsame Präsentation wird er mit spanischer Akkordeon-Musik zu den Bildern bereichern. Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen unter gibt es bei der VHS.



Ausstellung zu jüdischem Leben im RomaNEum

Von Donnerstag, 23. November 2023 bis Freitag, 5. Januar 2024, ist in der ersten Etage des RomaNEums die Wanderausstellung „Gesichter und Geschichten – Jüdisches Leben in Deutschland“ zu sehen. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Neuss und die VHS laden zur Eröffnung am Donnerstag, 23. November 2023, um 17 Uhr, ein. In ihrem Eröffnungsvortrag beleuchtet Dr. Tanja Potthoff, Wissenschaftliche Referentin bei MiQua - LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln, die Geschichte des mittelalterlichen jüdischen Viertels in Köln - und seiner Verbindungen zu Neuss. Der Eintritt ist frei, mehr Informationen gibt es online.

Mehr Informationen zu allen Angeboten der VHS Neuss gibt es unter www.vhs-neuss.de oder telefonisch unter 02131 904151.

