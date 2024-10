31.10.2024 - Bezirksausschuss II – Nordstadt tagt

Die kommenden Sitzung des Bezirksausschusses II – Nordstadt am Mittwoch, 6. November 2024, steht unter dem Themenschwerpunkt „Jugendarbeit in der Nordstadt". Die Sitzung wird von der Ausschussvorsitzenden, Claudia Föhr, geleitet und beginnt um 17 Uhr in der Mensa der Gesamtschule Nordstadt, Leostraße 37, 41462 Neuss. Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.