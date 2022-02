21.02.2022 - Baumkommission tagt am Erftmühlengraben

Am Donnerstag, 24. Febrauar 2022, trifft sich die Baumkommission um 16 Uhr auf dem Platz am Niedertor/Erftmühlengraben.

Zu entscheiden hat das Gremium über Baumfällungen, die im Vorfeld des notwendigen Ersatzneubaus der Ufermauer entlang des Erftmühlengrabens in Höhe Hamtorwall vollzogen werden sollen. Die Leitung der Sitzung hat der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Grünflächen und Klimaschutz, Michael Klinkicht.

Eine Anmeldung für Besucher ist nicht nötig. Die Unterlagen zur Sitzung stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.

(Stand: 21.02.2022/Bo)