20.12.2022 Brigitte Hempel-Schanzenbach im Portrait

Die Filmreihe des Kulturamtes „Künstler*innen im Portrait“ stellt inzwischen seit acht Jahren Neusser Kunstschaffende vor, die über Jahrzehnte das kulturelle Leben dieser Stadt prägend mitgestalteten. Ende des Jahres 2014 nahm die Filmreihe mit einem Portrait über den Maler Professor Walter Cüppers ihren Anfang. Nun ist ein neuer Film erschienen, der die Neusser Fotografin Brigitte Hempel-Schanzenbach vorstellt.

Hempel-Schanzenbach studierte an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf und hatte sich bis vor wenigen Jahren ausschließlich der analogen Fotografie verschrieben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Rüdiger Hempel, ebenfalls Künstler, arbeitet sie in einem Neusser Atelier. Das filmische Portrait gibt Einblicke in das künstlerische Schaffen und zeigt ihren inspirierenden Lebensweg, der immer dem Fokus Kunst folgt.

Das filmische Portrait über Brigitte Hempel-Schanzenbach ist abzurufen unter neuss.de

Die Filmreihe „Neusser Künstler*innen im Portrait“ wird sukzessive fortgesetzt. Die grundlegende Idee der Reihe ist die lebendige Vermittlung vom Leben und künstlerischem Wirken Neusser Persönlichkeiten. Mit dem Portrait von Brigitte Hempel-Schanzenbach sind inzwischen 19 rund 40-minütige Künstler*innenportraits erschienen. Alle Portraits sind gebündelt dokumentiert unter neuss.de